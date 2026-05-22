В Иркутске готовят студгородок нового уровня — регион включился в федеральный проект

IrkutskMedia, 22 мая. Иркутская область направила заявку на участие в конкурсном отборе федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодёжь и дети», чтобы получить поддержку для строительства межвузовского студенческого городка в Иркутске и создать условия для развития науки, образования и закрепления молодежи в регионе за счёт формирования современной образовательной и технологической среды.
«Сеть современных кампусов создается в России по поручению Владимира Владимировича Путина — к 2036 году в стране должны появиться 40 таких студенческих городков», — отметил губернатор Иркутской области в своем тг-канале (18+).
По словам главы региона, ядром будущего кампуса планируется научный технопарк, ориентированный на разработку наукоёмких технологий для нужд региона. В его составе предусмотрены центры компетенций по направлениям энергетики, авиамашиностроения, искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также разработки новых материалов и молекулярных решений.
Проект также включает строительство многофункционального спортивного комплекса и четырёх общежитий на 1270 студентов. Общая площадь будущего кампуса составит около 50 тысяч кв. метров.
Подготовка заявки велась межведомственной командой под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Натальи Дикусаровой при участии ведущих вузов региона — ИРНИТУ, ИГУ и БГУ, а также индустриальных партнёров, включая крупные промышленные и технологические компании.
Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру для студентов и молодых учёных, привлечь абитуриентов из других регионов и обеспечить подготовку кадров для предприятий области. Решение по итогам конкурсного отбора ожидается осенью 2026 года.
Напомним, в настоящее время уже имеется земельный участок под строительство. С 2030 по 2036 год будет выделено дополнительное финансирование.