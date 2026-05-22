Один человек погиб и пять пострадали в аварии с автобусом под Челябинском

Источник: РБК

Микроавтобус Mercedes Benz столкнулся с «Газелью» в Челябинской области. Пять человек пострадали, водитель микроавтобуса погиб, сообщает пресс-служба регионального МВД в «Максе».

Авария произошла ночью 22 мая на 1740-м км трассы М-5 «Урал», в районе города Златоуст. По предварительным данным, водитель Mercedes Benz выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Газель».

«В результате столкновения водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, пять человек пострадали: трое находившихся в салоне Mercedes Benz, а также водитель и пассажир автомобиля “Газель”, — пишет МВД.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, говорится в сообщении.

10 мая в Омской области школьный автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 12-летний ребенок погиб, еще семь детей пострадали. Ранения также получили водитель автобуса и один взрослый сопровождающий.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК), и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ст. 264 УК).

