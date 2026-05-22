Ограничения на посещение лесов сохраняются в пяти областях Беларуси

Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.