Ограничения на посещение лесов сохраняются в пяти областях Беларуси

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Ограничения на посещение лесов сохраняются в ряде районов пяти областей Беларуси, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.
Наиболее сложная пожароопасная обстановка сложилась в Брестской области, где свободно посещать лесные массивы можно только в пяти районах, среди них Барановичский, Березовский, Ганцевичский, Ивацевичский и Ляховичский. Остальные районы области под ограничениями.
В Могилевской области ограничения действуют в Быховском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Могилевском, Мстиславском, Славгородском, Хотимском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах.
В Витебской области районов с ограничениями шесть, это Городокский, Дубровенский, Оршанский, Сенненский и Толочинский, а в Гомельской — четыре (Ельский, Калинковичский, Мозырский и Наровлянский).
В Гродненской области только в Гродненском районе действует третий класс пожарной опасности из-за этого там введены ограничения на посещение лесов.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми.
Ограничения на посещение лесов вводятся при третьем классе пожарной опасности с целью уменьшения риска возникновения лесных пожаров. В этих случаях в лес можно заходить пешком, собирать грибы и ягоды, однако въезд на личном автомобиле, разведение костров и использование открытого огня (включая мангалы) строго запрещены.