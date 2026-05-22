Главные новости к утру 22 мая 2026 года

США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по поддержанию работы зенитно-ракетных комплексов HAWK на $108,1 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США. В Киеве также запросили возможность предоставления поддержки в обслуживании и услуг по ремонту устройств.