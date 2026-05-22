Главные новости к утру 22 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 22 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 22 мая 2026.

Трамп анонсировал отправку в Польшу пяти тысяч американских солдат

Источник: AP 2024

США направят дополнительный контингент численностью пять тысяч военнослужащих в Польшу. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. Ранее американское военное командование отменило переброску в Польшу бронетанковой бригады, в состав которой входят более 4 тысяч военнослужащих.

Рубио заявил об аресте сестры главы кубинского конгломерата GAESA

США арестовали сестру руководителя кубинского конгломерата GAESA, находящегося под американскими санкциями, Адиc Ластрес Мореру. Об этом госсекретарь Марко Рубио рассказал в соцсети X. Сейчас арестованная сейчас находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции. США официально включили GAESA в санкционные списки в декабре 2020 года.

Жители столицы Гренландии вышли на антиамериканские протесты

Сотни жителей столицы Гренландии Нуука вышли на антиамериканские протесты в связи с открытием нового здания консульства США. Участники акции скандировали: «Уходите домой, США». Американский посол в Дании Кеннет Хоуэри заявил, что американкий лидер Дональд Трамп отказался от идеи силового захвата Гренландии.

США одобрили возможную продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на $108,1 млн

США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг по поддержанию работы зенитно-ракетных комплексов HAWK на $108,1 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США. В Киеве также запросили возможность предоставления поддержки в обслуживании и услуг по ремонту устройств.

Крупные учения начинаются в Финляндии у границ России

Сухопутные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании и США, стартуют в Финляндии в пятницу недалеко от российских границ. По данным сухопутных сил, в маневрах задействуют 1,5 тысячи единиц техники, также пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников.

