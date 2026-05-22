Семь лет колонии дали нижегородцу за фейки об армии и оправдание терроризма

Во 2‑м Западном окружном военном суде сообщили о вынесении приговора жителю Нижнего Новгорода: 48‑летний мужчина осуждён за распространение ложной информации о Вооружённых Силах РФ и публичное оправдание терроризма.
Согласно материалам дела, противоправные действия совершались в несколько этапов. В марте 2022 года фигурант разместил в сети комментарий с недостоверными сведениями о деятельности армии.
Спустя год, в июне, он опубликовал в Telegram высказывание, которое содержало признаки оправдания деятельности лидера чеченских сепаратистов. Мотивом послужили взгляды мужчины на статус Кавказа (он выступал за отделение региона от России) и негативное отношение к государству и русским по национальному признаку.
Ещё один эпизод относится к апрелю прошлого года: в том же мессенджере мужчина разместил публикацию со ссылками на видеоинтервью участника украинской террористической организации. Содержание материала трактовалось как оправдание деятельности этой группировки.
По итогам рассмотрения уголовного дела суд признал нижегородца виновным по двум статьям: п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Приговор предусматривает семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также пятилетний запрет на администрирование интернет‑сайтов и каналов.
