В Беларуси запретили лапшу быстрого приготовления. Но есть нюанс

Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) запретил ввозить и продавать в Беларуси лапшу быстрого приготовления. Правда, речь идёт не о знакомом многим «Роллтоне», а о корейской продукции Samyang. Причиной стал запрещённый краситель.

Источник: Смартпресс

Так, под запрет попала сублимированная лапша быстрого приготовления Samyang Hot Chicken Flavor Ramen Habanero Lime — со вкусом курицы, острого перца и лайма. Производитель — Samyang Foods Co., Ltd из Республики Корея.

Предписание выдали 18 мая, а сам запрет действует с 22 мая. Мера жёсткая: запрет ввоза и обращения. Поставщиком продукции на территории Беларуси указано ООО «ТаирМеталл».

Причина — нарушения требований техрегламентов Таможенного союза по безопасности пищевой продукции, маркировке и пищевым добавкам. По данным Госстандарта, при производстве использовали краситель рибофлавин Е101, который, как указано в предписании, недопустим для применения при производстве макаронных изделий.

Кроме того, на маркировке не указали функциональное, или технологическое, назначение пищевых добавок — рибофлавина и лимонной кислоты, уточнили в Госстандарте.

В Беларуси запретили грузинский коньяк

Ранее Smartpress.by писал, что Госстандарт внёс в реестр опасной продукции грузинский выдержанный коньяк Sachukari Traditional. Речь идёт о напитке с заявленной выдержкой 6 лет, который производит предприятие «Цинандали+».