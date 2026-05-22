В ГИБДД раскрыли подробности аварии, где пострадали пермские баскетболисты

Подробности аварии, в которой пострадали пермские баскетболисты, рассказали в Госавтоинспекции Златоустовского городского округа.

ДТП произошло 22 мая в 4:15 на 1739-м километре автодороги Москва — Челябинск. Водитель 1975 года рождения, который перевозил спортсменов по маршруту Магнитогорск — Пермь, при невыясненных обстоятельствах выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением водителя 1985 года рождения.

В результате аварии водитель автобуса погиб на месте. Пять человек получили травмы разной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, спортсмены возвращались с соревнований. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что одному из сопровождающих команды потребовалась операция. Баскетболисты же сегодня отправятся в Пермь поездом.