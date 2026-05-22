Четыре рейса задержаны в нижегородском аэропорту из-за ограничений 22 мая

22 мая в нижегородском аэропорту имени В. П. Чкалова из-за ограничений на полеты задерживаются четыре рейса из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло, время перенесли для полетов в Анталью, Хургаду, Самару и Москву. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал нижегородского авиаузла. Им предоставляют напитки и питание, а также предлагают воспользоваться фонтанчиками с водой. Пассажиров настоятельно просят следить за статусом рейсов.
Напомним, что нижегородский аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты 23:53 21 мая. Пока запрет продолжает действовать.
Ранее мы писали, что в Нижегородской области сбили вражеские БПЛА.