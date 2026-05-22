В Хабаровском крае пьяный мужчина напал на мать и убил отчима

42 летний житель Комсомольска на Амуре получил 17 лет колонии за убийство отчима и покушение на убийство матери, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл во время семейной ссоры. Мужчина был пьян. Сначала он ударил топором своего отчима — тот скончался на месте. Затем он напал на мать и нанёс ей несколько ударов топором по голове.
После нападения мужчина покинул дом, но спустя время вызвал скорую помощь. Врачи успели оказать помощь женщине, и она осталась жива.
Подсудимый признал свою вину и сказал, что раскаивается. При этом он отказался давать подробные показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ (право не свидетельствовать против себя).
Суд учёл особо опасный рецидив — у мужчины были прежние судимости — и назначил наказание: 17 лет в колонии особого режима плюс 2 года ограничения свободы после освобождения. Приговор уже вступил в законную силу.
