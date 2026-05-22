В ДР Конго жители подожгли центр лечения Эболы

В конголезском городе Рвампара неизвестные подожгли медицинский центр, где спасали больных смертельным вирусом Эбола. Как передает Associated Press, инцидент произошел после того, как местной молодежи отказались выдать тело их погибшего друга.
По информации источника, молодые люди сами устроили пожар, поскольку им запретили забирать тело товарища, который, предположительно, скончался от лихорадки. Заместитель старшего комиссара Жан-Клод Мукенди пояснил, что молодежь просто не знала строгих правил захоронения жертв Эболы.
Представитель властей сообщил, что семья и друзья умершего хотели забрать его тело для погребения по местным обычаям. Однако он подчеркнул, что во время вспышки вируса действуют четкие инструкции, и все тела должны хорониться только по особым правилам.
Ранее Всемирная организация здравоохранения уже оценивала риски, связанные с этой болезнью. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу заявил, что на национальном и региональном уровне для ДР Конго и Уганды угроза остается высокой. При этом, по его словам, для всего мира риск распространения Эболы оценивается как низкий.