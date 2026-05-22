В ДР Конго жители подожгли центр лечения Эболы

Ранее Всемирная организация здравоохранения уже оценивала риски, связанные с этой болезнью. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу заявил, что на национальном и региональном уровне для ДР Конго и Уганды угроза остается высокой. При этом, по его словам, для всего мира риск распространения Эболы оценивается как низкий.