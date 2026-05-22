В Хабаровском крае запустят кадровый центр для медицины с 1 сентября 2026

Центр займётся адресной работой: оценит реальную потребность края в специалистах, возьмёт на себя сопровождение молодых врачей и внедрение наставничества. Ставка сделана на системный подход, а не на латание дыр. Сам институт — единственный на Дальнем Востоке, готовящий медицинские кадры за счёт краевого бюджета. За 25 лет через него прошли больше 220 тысяч специалистов со всей страны, от Калининграда до Чукотки, и сегодня там действуют 66 программ для врачей и 29 для среднего персонала.