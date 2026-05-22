В Хабаровском крае запустят кадровый центр для медицины с 1 сентября 2026

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о создании регионального кадрового центра на базе Института повышения квалификации специалистов здравоохранения в Хабаровске. Новая структура заработает с 1 сентября 2026 года и должна помочь закрыть острый дефицит врачей и медсестёр, на который глава региона регулярно получает жалобы во время рабочих поездок по районам.

Центр займётся адресной работой: оценит реальную потребность края в специалистах, возьмёт на себя сопровождение молодых врачей и внедрение наставничества. Ставка сделана на системный подход, а не на латание дыр. Сам институт — единственный на Дальнем Востоке, готовящий медицинские кадры за счёт краевого бюджета. За 25 лет через него прошли больше 220 тысяч специалистов со всей страны, от Калининграда до Чукотки, и сегодня там действуют 66 программ для врачей и 29 для среднего персонала.

Глава региона встретился с будущими кардиологами, неврологами и детскими эндокринологами из Хабаровского края. Эти ребята, по его словам, чётко знают, что вернутся работать в больницы и поликлиники родного региона. И именно на таких мотивированных выпускников будет опираться новый кадровый центр.

«Вопрос о нехватке врачей и медперсонала чаще всего поднимают жители районов края во время моих рабочих поездок. Решать эту проблему мы будем в том числе вместе с этим уважаемым учебным заведением», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Ежегодно в стенах института повышают квалификацию 12 тысяч врачей и медсестёр. Подобных центров в России всего три, и хабаровский — один из них. Теперь его усилят ещё и кадровым подразделением, которое займётся не просто обучением, а прогнозированием и маршрутизацией специалистов туда, где их ждут больше всего.

