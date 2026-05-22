Промозглую погоду обещают красноярцам на выходных

В Красноярске в конце этой недели будет прохладно, а тепло придет только под конец весны.
В ночь на субботу, 23 мая, температура воздуха составит лишь −1…+1 °C, днем — от +9 до +11 °C. В прогнозе переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западной четверти 8−13 м/с.
В воскресенье ночью будет около +2, +4 °C, днем — не выше +10 °C, дождливо и ветрено. Помимо пасмурной погоды, ожидается низкое атмосферное давление — 736 мм рт.
В понедельник воздух должен прогреться до +14 °C. Затем температура продолжит повышаться — в четверг, 28 мая, разные синоптики обещают уже от +25 до +29 °C.
