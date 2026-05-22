5 гектаров Есауловской петли вернулись из частной собственности в государственную

По иску прокуратуры в Красноярском крае 5 гектаров земли у Есауловской петли возвращены государству. Участок в 500 соток на берегах Есауловки администрация Бархатовского сельсовета передала в аренду еще 10 лет назад. Затем арендатор по сфабрикованным документам оформил право собственности на якобы имеющуюся на участке трансформаторную подстанцию площадью 25 кв. м. На основании этого он выкупил весь участок по льготной цене — всего за 15% от кадастровой стоимости. Кроме того, что фактически никаких объектов недвижимости на земле не существовало, сам участок включал берег реки и относился к федеральной собственности. Соответственно распоряжаться землей местные власти не имели права. Прокуратура потребовала вернуть 5 га государству, суды поддержали иск надзорного ведомства. Живописный берег в районе Есауловской петли возвращен в федеральную собственность. Покупателя суд признал мошенником и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.