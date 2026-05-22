Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симптомы ПТСР: как появляются и как их избежать

В обществе появилось новое направление, которое привлекло особенное внимание.

Психологи разъяснили природу посттравматического стрессового расстройства. Волгоградцам, как и всем россиянам, важно знать: 70% людей переживают травмирующие события, но у 20% развивается опасное расстройство психики.

ПТСР возникает после войны, насилия, аварий или катастроф, — пишет РБК. Жертвой может стать не только участник, но и свидетель трагедии.

Симптомы делятся на четыре группы: вторжение (навязчивые воспоминания, кошмары), избегание (страх перед местами или людьми, напоминающими о травме), изменения в мышлении (чувство вины, стыда, отстраненность) и возбудимость (вспышки гнева, проблемы со сном). Диагноз ставят, если признаки длятся более месяца и мешают жить. Риск выше при отсутствии поддержки, детских травмах или злоупотреблении алкоголем.

ПТСР лечится медикаментозно и с помощью психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия помогает встретиться со страхом лицом к лицу и избавиться от чувства вины, — отмечают эксперты в области ментального здоровья. Курс обычно занимает 6−12 недель.

Если вы заметили у себя или близких признаки ПТСР, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу-психотерапевту в государственную поликлинику или частный центр.

Ранее сообщалось о форуме женского здоровья в Волгограде.