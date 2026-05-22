Симптомы ПТСР: как появляются и как их избежать

Психологи разъяснили природу посттравматического стрессового расстройства. Волгоградцам, как и всем россиянам, важно знать: 70% людей переживают травмирующие события, но у 20% развивается опасное расстройство психики.
ПТСР возникает после войны, насилия, аварий или катастроф, — пишет РБК. Жертвой может стать не только участник, но и свидетель трагедии.
Симптомы делятся на четыре группы: вторжение (навязчивые воспоминания, кошмары), избегание (страх перед местами или людьми, напоминающими о травме), изменения в мышлении (чувство вины, стыда, отстраненность) и возбудимость (вспышки гнева, проблемы со сном). Диагноз ставят, если признаки длятся более месяца и мешают жить. Риск выше при отсутствии поддержки, детских травмах или злоупотреблении алкоголем.
ПТСР лечится медикаментозно и с помощью психотерапии. Когнитивно-поведенческая терапия помогает встретиться со страхом лицом к лицу и избавиться от чувства вины, — отмечают эксперты в области ментального здоровья. Курс обычно занимает 6−12 недель.
Если вы заметили у себя или близких признаки ПТСР, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу-психотерапевту в государственную поликлинику или частный центр.
