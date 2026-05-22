Многодетным семьям продлят единое пособие при небольшом превышении дохода

Об этом «РИА Новости» сообщила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Новая норма вступает в силу 22 мая на основании федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Коваленко пояснила, что изменения предусматривают продление выплат для многодетных семей в случаях, когда доход превышает установленный норматив, но остается в допустимых пределах. По ее словам, пособие продолжат выплачивать еще в течение года.
Эксперт уточнила, что для сохранения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум более чем на 10%. Размер пособия при этом составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.
Также Коваленко отметила, что семьям, которым в начале 2026 года отказали в назначении выплаты, после вступления изменений в силу перерасчет проведут автоматически.
Выплата пособия семьям с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».