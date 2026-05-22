Семья Плющенко закрыла соцсети на фоне новостей о смене гражданства сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в социальной сети Instagram* после новости о смене спортивного гражданства. Таким образом, они сделали аккаунты приватными.
Уточняется, что зайти на страницы Евгения и Александра Плющенко могут только подписчики. Все желающие теперь смогут отправить запрос на подписку, который должны подтвердить сами спортсмены.
Ранее 13-летний Александр Плющенко заявил о том, что, несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским. Плющенко-младший также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.
Федерация фигурного катания на коньках России предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, состоявшемся 21 мая. Плющенко сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях начиная с следующего сезона.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решение Александра Плющенко сменить спортивное гражданство — личное дело семьи.
