В Красноярске на Предмостной площади построят Дворец молодежи за 5,2 миллиарда

В Красноярске на Предмостной площади построят Дворец молодежи. Он обойдется бюджету в 5,2 миллиарда рублей. Заказчиком выступает правительство Красноярского края, а торги выиграло ПО «Возрождение» из Санкт-Петербурга, сообщают Sibnovosti. Компания в качестве генерального подрядчика сможет привлекать субподрядчиков из числа местных организаций.