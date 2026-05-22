В Красноярске на Предмостной площади построят Дворец молодежи за 5,2 миллиарда

Строить новый Дворец молодежи в Красноярске будет компания из Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на Предмостной площади построят Дворец молодежи. Он обойдется бюджету в 5,2 миллиарда рублей. Заказчиком выступает правительство Красноярского края, а торги выиграло ПО «Возрождение» из Санкт-Петербурга, сообщают Sibnovosti. Компания в качестве генерального подрядчика сможет привлекать субподрядчиков из числа местных организаций.

Проект нового культурного пространства впервые был представлен на международной конференции «Город, природа и человек: проблемы и возможности развития», которая прошла в стенах Сибирского федерального университета. Проект презентовал главный архитектор проектного бюро «А2» Артем Элли.

Добавим, что Предмостную площадь уже переименовали — в Площадь первых. Дворец молодежи должен стать частью масштабного преображения центра города к 400-летию Красноярска.