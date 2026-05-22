ЖКХ Минска сказало, как решить вопрос с парковкой авто на тротуарах. Об этом агентству «Минск-Новости» озвучила заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда ЖКХ Советского района Анастасия Шкрылева.
В частности, жильцы дома № 52 по улице Восточной жаловались на владельцев автомобилей, которые парковали свои транспортные средства на дворовом проезде, заезжая при этом на тротуар и зеленую зону. В связи с многочисленными обращениями были установлены более 20 антипарковочных столбиков, которые закрепили на бордюре тротуара со стороны подъездов.
Заместитель директора обратила внимание, что на нарушения, касающиеся парковки автомобилей во дворах в неположенных местах, оперативно реагируют ЖКХ, ЖКЭ вместе с ГАИ.
— Если автомобили ставят с противоположной от дома стороны проезда, но при этом заезжают передними колесами на газон, на таких участках по краю зеленой зоны высаживаем кустарники в качестве живой изгороди, также возможна установка невысокого декоративного ограждения, — привела пример Анастасия Шкрылева.
Также она сообщила про установку на дворовых территориях конструкции, которые не дают возможности парковаться в неустановленных местах. Речь идет про бетонные полусферы, антипарковочные столбики, вазы. Вместе с тем ГАИ предупреждает и привлекает к административной ответственности владельцев автомобилей.
Шкрылева уточнила, что минчане при обнаружении припаркованных транспортных средств в непредусмотренных для этого местах могут звонить в местное РУВД или же по номеру 102.
