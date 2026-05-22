Видео: В пермском зоопарке у расписных волков родились пять щенков

Три самца и две самочки гиеновидных собак — еще их называют расписными волками — пополнили население пермского зоопарка. Им уже исполнилось полтора месяца, но сотрудники сообщили об рождении зверят только сейчас.
За щенками идет постоянное наблюдение, зоологи и ветеринарные врачи взвешивают их, осматривают шерсть и зубы — все ли в порядке у юных хищников. В зоопарке рассказали, что мама волчат недовольна такими визитами людей и громко выражает свои переживания.
Расписные волки, они же гиеновидные собаки, они же африканские пятнистые собаки приехали в Пермь в начале этого года. Сначала их было пять, а сейчас уже десять. Увидеть волчат можно ранним утром, когда мать выводит их на прогулку.
