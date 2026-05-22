В Ростове поймали водителя, накопившего 120 нарушений ПДД

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, на счету которого скопилось 120 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в социальных сетях региональной ГАИ.
Автомобиль «Лада Веста» выявили 19 мая с помощью комплекса фотовидеофиксации «Автоураган МС». Выяснилось, что регистрационный учет машины был прекращен. В отношении водителя составили административный материал.
Проверка показала, что автомобилист неоднократно превышал скорость, выезжал на полосу для маршрутных транспортных средств и допускал другие нарушения ПДД. Все они зафиксированы камерами.
Общая сумма наложенных штрафов составила 178 500 рублей. В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого участника движения.
