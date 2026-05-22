Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове поймали водителя, накопившего 120 нарушений ПДД

«Автоураган МС» помог ростовской ГАИ поймать водителя со 120 неоплаченными штрафами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, на счету которого скопилось 120 нарушений правил дорожного движения. Об этом рассказали в социальных сетях региональной ГАИ.

Автомобиль «Лада Веста» выявили 19 мая с помощью комплекса фотовидеофиксации «Автоураган МС». Выяснилось, что регистрационный учет машины был прекращен. В отношении водителя составили административный материал.

Проверка показала, что автомобилист неоднократно превышал скорость, выезжал на полосу для маршрутных транспортных средств и допускал другие нарушения ПДД. Все они зафиксированы камерами.

Общая сумма наложенных штрафов составила 178 500 рублей. В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого участника движения.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.