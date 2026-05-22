Красноярскую школу в Тихих Зорях начали оснащать мебелью

Как сообщили в пресс-службе департамента градостроительства администрации Красноярска, образовательное учреждение комплектуют шкафами, рабочими столами, партами и стульями. Также в школу завозят стеллажи для книгохранилища, магнитно-маркерные доски, линию раздачи и технику для пищеблока. Параллельно продолжаются отделочные работы: рабочие штукатурят и красят профильные кабинеты, учебные классы и спортивные залы. А еще монтируют светильники, устанавливают двери и сооружают сцену в актовом зале. На пришкольной территории уже ведутся работы по благоустройству и формирование спортивного ядра. Напомним, школа на 1 550 мест станет самой большой на правом берегу Красноярска, открыть ее планируют 1 сентября.