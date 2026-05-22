Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область превращается в крупный центр промышленной роботизации

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своих социальных сетях.

Ростовская область второй год подряд входит в пятёрку лучших регионов России по эффективности промышленной политики и закрепляет статус одного из центров автоматизации и роботизации производства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своих социальных сетях.

В ходе обсуждения на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» депутат подчеркнул, что роботизация сегодня — не просто следование технологическому тренду, а ключевой фактор обеспечения лидерства и конкурентоспособности национальной экономики.

Особое внимание Владимир Гутенев уделил роли ЮРГПУ (НПИ), где он возглавляет Попечительский совет. Университет выступает важным звеном в формировании технологической базы промышленности юга России: разрабатывает роботизированные комплексы для предприятий госкорпораций «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом» и поставляет специализированные системы для производства композитного крыла самолёта МС‑21.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) реализуется проект «Цифровой завод», интегрирующий производственные процессы и цифровые технологии в единую систему, где роботизация стала неотъемлемой частью модернизации.

По итогам заседания комиссии Госсовета сформирован комплекс предложений по развитию промышленной робототехники. Ключевая задача — синхронизировать федеральные и региональные меры поддержки, программы подготовки кадров и обеспечить устойчивый спрос на отечественные технологические решения.