Ростовская область превращается в крупный центр промышленной роботизации

Ростовская область второй год подряд входит в пятёрку лучших регионов России по эффективности промышленной политики и закрепляет статус одного из центров автоматизации и роботизации производства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своих социальных сетях.
В ходе обсуждения на заседании комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» депутат подчеркнул, что роботизация сегодня — не просто следование технологическому тренду, а ключевой фактор обеспечения лидерства и конкурентоспособности национальной экономики.
Особое внимание Владимир Гутенев уделил роли ЮРГПУ (НПИ), где он возглавляет Попечительский совет. Университет выступает важным звеном в формировании технологической базы промышленности юга России: разрабатывает роботизированные комплексы для предприятий госкорпораций «Ростех», «Роскосмос» и «Росатом» и поставляет специализированные системы для производства композитного крыла самолёта МС‑21.
На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) реализуется проект «Цифровой завод», интегрирующий производственные процессы и цифровые технологии в единую систему, где роботизация стала неотъемлемой частью модернизации.
По итогам заседания комиссии Госсовета сформирован комплекс предложений по развитию промышленной робототехники. Ключевая задача — синхронизировать федеральные и региональные меры поддержки, программы подготовки кадров и обеспечить устойчивый спрос на отечественные технологические решения.