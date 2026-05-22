Ростовская область превращается в крупный центр промышленной роботизации

Ростовская область второй год подряд входит в пятёрку лучших регионов России по эффективности промышленной политики и закрепляет статус одного из центров автоматизации и роботизации производства. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своих социальных сетях.