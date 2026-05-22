Нижегородские туристы предпочитают Египет, Турцию, Калининград и Сочи

Нижегородские туристы чаще выбирают для отдыха Египет, Турцию, Вьетнам и китайский остров Хайнань — в том числе из‑за прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Турцию и Египет. Об этом сообщили в ИА «Время Н» со ссылкой на турагентства.
Среди российских направлений лидируют Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Несмотря на периодическое введение плана «Ковёр», Сочи остаётся востребованным, хотя это и вызвало небольшой спад продаж.
Из‑за ограничений в работе местного аэропорта часть нижегородцев теперь вылетает из Москвы или Казани либо откладывает поездки. Отмечается рост спроса на Адыгею и снижение — на Дагестан (пик пришёлся на 2−3 года назад). Также сожалеют об отмене авиасообщения между Нижним Новгородом и Минском.
Цены демонстрируют разнонаправленные тенденции: туры в Краснодарский край и Калининград подорожали, но по большинству направлений стоимость снизилась благодаря выгодному курсу рубля. Например, тур в Сочи на 3 ночи теперь можно найти за 20 тысяч рублей (год назад — от 27 тысяч).
Эксперты связывают колебания цен с динамическим ценообразованием: загрузкой рейсов, спросом на даты и длительностью тура; после майских праздников обычно происходит снижение цен.
