В Красноярском крае школьникам устроили экскурсию на скотобойню

Восьмиклассникам из поселка Малиновка устроили экскурсию на скотобойню.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае восьмиклассникам устроили экскурсию… на скотобойню. Фотографиями детей на фоне туш поделился ачинский телеканал «Оса».

По словам родителей рябитшек, в поселке Малиновка 14-летние ученики местной школы поехали в колбасный цех. Класс разделили на две группы: мальчиков и девочек.

Сначала школьникам показали, как делают колбасу. Сами дети рассказали, что там было «чисто, технологично и познавательно». Однако затем их повели в убойный цех.

«Девочкам еще предлагали фотографироваться на фоне разделанных туш. У ребенка был шок», — говорит мама одной из школьниц.

Связаться с руководством учебного заведения у редакции не получилось. Родители же рассказали журналистам, что в школе проблем не увидели: на экскурсию возили и других учеников, но только эта группа «оказалась чувствительной».

Администрация Ачинского округа уже запросила у школы официальные объяснения и пообещала принять «управленческие решения».

«Мы считаем, что подобные мероприятия должны соответствовать возрасту детей и проводиться только с учетом психологической безопасности», — добавили местные власти.