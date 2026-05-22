Врач Наумов объяснил, как отличить менингит от гриппа

Наиболее опасен бактериальный менингит, его летальность без лечения составляет 50−80 процентов. Как отличить опасное заболевание от гриппа, рассказал врач-терапевт Олег Наумов.

— Счет действительно идет на часы. От первых симптомов до летального исхода при молниеносной форме может пройти менее суток. Промедление с госпитализацией даже на несколько часов резко ухудшает прогноз. При малейшем подозрении — немедленно вызывать скорую, не ждать и не наблюдать, — отметил эксперт.

По словам Наумова, диагностировать бактериальный менингит в самом начале болезни крайне тяжело. Однако есть несколько неспецифичных симптомов: резкая светобоязнь, непереносимость звуков, невозможность прижать подбородок к груди и геморрагическая сыпь в виде звездочек, не исчезающая при надавливании, передает РИАМО.

Наумов отметил, что при появлении менингококкового сепсиса, нужно немедленно вызывать скорую помощь.

