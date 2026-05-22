Единое пособие для многодетных семей в Хабаровском крае рассчитают по-новому

Выданные раннее решения об отказе в выплате пересмотрят в беззаявительном порядке.

Источник: Хабаровский край сегодня

Единое пособие при превышении определенного норматива дохода будет сохранятся для многодетных семей ещё на 12 месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», норма вступает в силу 22 мая.

Напомним, во время прямой линии президента России Владимира Путина, многодетная мама задала вопрос о пособиях и выплатах, отметив, что даже при незначительном повышении дохода семьи меры поддержки снижаются.

— Самый главный ваш вопрос по поводу снижения мер государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов. Сделаем все, чтобы он был решен, — отметил тогда президент России.

Как уточняет издание, согласно новой норме, для сохранения пособия доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на более чем 10%.

— Возможность сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в том субъекте, где живет семья.

При этом, если в начале 2026 года семья получила отказ о назначении данной выплаты, то с учетом изменений и вступления новых правил решения пересмотрят в беззаявительном порядке.