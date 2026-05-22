Единое пособие для многодетных семей в Хабаровском крае рассчитают по-новому

Единое пособие при превышении определенного норматива дохода будет сохранятся для многодетных семей ещё на 12 месяцев. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету», норма вступает в силу 22 мая.
Напомним, во время прямой линии президента России Владимира Путина, многодетная мама задала вопрос о пособиях и выплатах, отметив, что даже при незначительном повышении дохода семьи меры поддержки снижаются.
— Самый главный ваш вопрос по поводу снижения мер государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов. Сделаем все, чтобы он был решен, — отметил тогда президент России.
Как уточняет издание, согласно новой норме, для сохранения пособия доход на одного члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на более чем 10%.
— Возможность сохранить ежемесячные пособия даже при превышении прожиточного минимума будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в том субъекте, где живет семья.
При этом, если в начале 2026 года семья получила отказ о назначении данной выплаты, то с учетом изменений и вступления новых правил решения пересмотрят в беззаявительном порядке.