Гигантские пятна на Солнце изменили поведение светила: чего ждать на Земле

Активность Солнца пошла вверх из-за приближения гигантских пятен, которые пока скрыты на обратной стороне светила. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН, эти образования уже начинают влиять на космическую погоду. Об этом рассказали в Telegram-канале лаборатории.
Ученые уточнили, что до выхода пятен на видимую сторону остаётся ещё один-два дня. Однако вызванные ими вспышки в верхних слоях солнечной короны уже регистрируются приборами из-за края звезды.
Специалисты отметили, что пока ситуация не выглядит угрожающей, так как европейский зонд Solar Orbiter сообщает о распаде активных областей с обратной стороны.
Тем не менее исследователи призывают не торопиться с выводами и дождаться, когда пятна можно будет увидеть своими глазами. На данный момент геомагнитные графики остаются в «зелёной» зоне, что говорит о спокойной обстановке.
Ранее стало известно, что на невидимой стороне Солнца сформировалась группа пятен огромных размеров — один из мощнейших очагов активности за последние годы.