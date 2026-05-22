Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

По ее словам, это прежде всего район Чокракского озера на севере Керченского полуострова.
«Озеро Чокрак — это кластер, который был утвержден у нас в 2015 году. Но отсутствие дорог и инфраструктуры — она делается, но пока недостаточно, чтобы полноценно использовать потенциал озера», — сказала Страчкова.
На почетном втором месте, по ее мнению, район Щелкино, который сейчас, после проведенной реконструкции набережной и реноваций становится хорошей точкой притяжения для туристов.
«И, возможно, это регион Акташского озера, где могут быть проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров», — добавила эксперт.
Она отметила, что санаторно-курортные кластеры — сегмент особого внимания министерства курортов Крыма, и Крымский федеральный университет и Русское географическое общество могут здесь активно поучаствовать.
