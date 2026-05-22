Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В Восточном Крыму есть как минимум три места, где возможно и нужно реализовать проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, это прежде всего район Чокракского озера на севере Керченского полуострова.

«Озеро Чокрак — это кластер, который был утвержден у нас в 2015 году. Но отсутствие дорог и инфраструктуры — она делается, но пока недостаточно, чтобы полноценно использовать потенциал озера», — сказала Страчкова.

На почетном втором месте, по ее мнению, район Щелкино, который сейчас, после проведенной реконструкции набережной и реноваций становится хорошей точкой притяжения для туристов.

«И, возможно, это регион Акташского озера, где могут быть проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров», — добавила эксперт.

Она отметила, что санаторно-курортные кластеры — сегмент особого внимания министерства курортов Крыма, и Крымский федеральный университет и Русское географическое общество могут здесь активно поучаствовать.

Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря рассказал, где в Крыму можно возродить минеральные и термальные целебные источники.

