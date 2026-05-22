В красноярском «Роевом ручье» устроят праздник в стиле «Страны чудес» ко Дню защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке флоры и фауны «Роев ручей» 1 июня пройдет большой праздничный день для детей и взрослых.
С 12:00 до 17:00 территория парка превратится в «Страну чудес» с играми, квестами и развлекательной программой. Гостей ждут тематические задания, встреча с Безумным Шляпником и живым кроликом, персонажами Траляля и Труляля. На территории парка пройдут концерты, театральные постановки для малышей и ярмарка.
Отдельным событием станет познавательная экскурсия, посвященная кошкам. Она пройдет в 11:00 по предварительной записи.
Главным символом праздника станет манул Борис — знаменитость парка. Посетители смогут увидеть его на показательных кормлениях, а также посетить выставку портретов, созданных юными художниками в рамках конкурса «ЭкоСказы Роева ручья».
«Обещаем, что будет чудливо и любопытственно — в духе самой странной и оригинальной классической сказки!» — написали в соцсетях парка.
