Слюсарь потребовал от ростовских УК реальных реакций на жалобы жителей

21 мая в правительстве Ростовской области состоялось второе совещание с участием руководителей управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), ресурсоснабжающих организаций (РСО) и глав муниципалитетов. В ходе встречи были рассмотрены актуальные проблемы коммунальной сферы и выработаны конкретные меры по их устранению, о чём сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Губернатор отметил, что качество работы многих управляющих компаний не соответствует ожиданиям жителей региона. По данным министра ЖКХ, четверть обращений в социальных сетях составляют жалобы на деятельность УК.
В рамках совещания губернатор представил нового руководителя Государственной жилищной инспекции — Юлию Брюховецкую. Под её руководством будет усилен надзор за деятельностью управляющих компаний.
Определён перечень первоочередных задач: ежемесячная проверка качества воды в жилых домах, регулярное обследование и обслуживание дымоходов, обязательное рассмотрение каждой жалобы жителей с последующим принятием мер, организация до конца года чатов с жителями в социальных сетях для оперативной коммуникации, предоставление отчётов о проведённых работах в установленные сроки.
Главам муниципалитетов поручено активнее участвовать в работе по содержанию территорий. Юлия Брюховецкая возьмёт под личный контроль наиболее серьёзные нарушения, в том числе: случаи фальсификаций при голосованиях собственников, схемы назначения УК застройщиками для сокрытия недоделок, факты отсутствия отчётности.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что каждое такое дело будет детально изучено, а виновные привлечены к ответственности.