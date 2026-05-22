Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь потребовал от ростовских УК реальных реакций на жалобы жителей

Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор.

21 мая в правительстве Ростовской области состоялось второе совещание с участием руководителей управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), ресурсоснабжающих организаций (РСО) и глав муниципалитетов. В ходе встречи были рассмотрены актуальные проблемы коммунальной сферы и выработаны конкретные меры по их устранению, о чём сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

Губернатор отметил, что качество работы многих управляющих компаний не соответствует ожиданиям жителей региона. По данным министра ЖКХ, четверть обращений в социальных сетях составляют жалобы на деятельность УК.

В рамках совещания губернатор представил нового руководителя Государственной жилищной инспекции — Юлию Брюховецкую. Под её руководством будет усилен надзор за деятельностью управляющих компаний.

Определён перечень первоочередных задач: ежемесячная проверка качества воды в жилых домах, регулярное обследование и обслуживание дымоходов, обязательное рассмотрение каждой жалобы жителей с последующим принятием мер, организация до конца года чатов с жителями в социальных сетях для оперативной коммуникации, предоставление отчётов о проведённых работах в установленные сроки.

Главам муниципалитетов поручено активнее участвовать в работе по содержанию территорий. Юлия Брюховецкая возьмёт под личный контроль наиболее серьёзные нарушения, в том числе: случаи фальсификаций при голосованиях собственников, схемы назначения УК застройщиками для сокрытия недоделок, факты отсутствия отчётности.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что каждое такое дело будет детально изучено, а виновные привлечены к ответственности.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше