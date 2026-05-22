В Красноярском крае проверили почти 60 тонн импортной клубники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты проверили 57,4 тонны импортной клубники, поступившей из Кыргызстана, Китая и Казахстана.
В межсезонье свежие ягоды, фрукты и овощи завозят в регион из других стран. Перед реализацией такая продукция проходит карантинный фитосанитарный контроль, чтобы исключить распространение опасных вредителей и заболеваний растений.
В этом году инспекторы Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали образцы от 84 партий импортной клубники. Исследования проводили специалисты лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза.
«Мы проводили энтомологические и микологические исследования. Вся продукция соответствовала требованиям, отклонений от нормы не выявлено», — рассказала начальник отдела карантина растений Красноярского филиала ЦОК АПК Нина Алпатова.
Контроль импортной ягоды необходим для защиты территории края от карантинных объектов. Привозная клубника может быть заражена антракнозом земляники или азиатской ягодной дрозофилой. Эти вредители и заболевания способны повредить ягоды, снизить их товарное качество и нанести ущерб сельскому хозяйству.
Специалисты рекомендуют тщательно мыть клубнику перед употреблением, удалять плодоножки и чашелистики, а также не есть мягкие и подгнившие ягоды.