Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка по имени Татьяна купила дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово всего за 90 белорусских рублей (2,3 тысячи российских рублей — прим. «ВМ»). Уточняется, что женщина оказалась единственным участником аукциона.

Татьяна родом из Москвы, однако уже два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу захотела его купить.

— Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. Я действительно горю этим и искренне надеюсь, что смогу осуществить задуманное и вернуть это наследие людям. Сейчас я вижу в этом свою миссию, — сказала россиянка в беседе с Sputnik Беларусь.

Теперь она должна в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию. Она планирует открыть там кафе, апарт-отель и демонстрационные залы.

В столичном регионе начали дешеветь новостройки как в старых границах, так и в Новой Москве. Согласно подсчетам экспертов, цена за квадратный метр на первичном рынке сократилась на 2,2 процента и составила 578 404 рубля. Почему цены падают и стоит ли поспешить с покупкой жилья, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по недвижимости Натальей Перескоковой.

