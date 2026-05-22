Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,3 тысячи российских рублей

Россиянка по имени Татьяна купила дворец Радзивиллов в белорусском городе Дятлово всего за 90 белорусских рублей (2,3 тысячи российских рублей — прим. «ВМ»). Уточняется, что женщина оказалась единственным участником аукциона.
Татьяна родом из Москвы, однако уже два года живет в Минске. Когда она увидела информацию о продаже памятника архитектуры, сразу захотела его купить.
— Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. Я действительно горю этим и искренне надеюсь, что смогу осуществить задуманное и вернуть это наследие людям. Сейчас я вижу в этом свою миссию, — сказала россиянка в беседе с Sputnik Беларусь.
Теперь она должна в течение пяти лет ей нужно отреставрировать здание и сдать дворец в эксплуатацию. Она планирует открыть там кафе, апарт-отель и демонстрационные залы.
