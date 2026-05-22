Билборды в поддержку «Ротора» появились в Самаре перед матчем с «Акроном»

В Самаре, где завтра, 23 мая, пройдет ответный матч «Ротора».

В Самаре, где завтра, 23 мая, пройдет ответный матч «Ротора» против «Акрона», появились билборды, раскрашенные в фирменные сине-голубые цвета, с символикой волгоградского клуба и с лозунгом «Вперед за Ротор!».

К слову, в Самару поддержать свою команду сегодня вечером выезжают волгоградские болельщики. Бесплатные автобусы организованы СК «Ротором».

Матч «Ротора» и «Акрона» начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19−30 ч. Напомним, в домашнем матче волгоградцы уступили гостям со счетом 0:2.

Фото СК «Ротор».

