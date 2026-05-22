Врач Чернышова назвала волгоградцам продукты, которые губят сосуды

Продукты, которые вредны для сосудов и негативно влияют на состояние крови назвала врач-терапевт Надежда Чернышова. Медик предупреждает: их можно использовать как лакомства, но не питаться ими регулярно.
В числе таких продуктов — полуфабрикаты и копчености, колбасы и сосиски. Доктор также же советует не злоупотреблять алкоголем и кофе — они обезвоживают организм, пишет aif.ru. Кроме того, следует отказаться от курения — оно плохо влияет на капиллярный кровоток.
При подозрении на загустение крови Чернышова советует сдать анализ крови. А чтобы его избежать, врач рекомендует пить не менее литра воды в сутки, а лучше — полтора-два, поскольку именно обезвоживание может привести к вязкости крови.
Еще один совет медика — как можно больше двигаться. При сидячей работе перерыв нужно делать каждые 65 минут — в это время можно походить или поприседать, сделать несколько несложных упражнений или прогуляться.
