Создано устройство для проверки устойчивости микросхем к электромагнитным помехам

ТОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Российские ученые разработали устройство, которое проверяет устойчивость микросхем к электромагнитным помехам. Оно позволяет выявить слабые места в конструкции микросхем и обеспечить их совместимость друг с другом, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
«Ученые ТУСУРа завершили работу над элементами для будущих систем автоматизированного проектирования (САПР) антенных систем и СВЧ-устройств, а также обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС). Разработаны устройства для испытаний на устойчивость к электромагнитным помехам монолитных и гибридных интегральных схем, а также ПО для испытания СВЧ-изделий в безэховой камере», — сообщили в вузе.
Разработанное устройство необходимо для проверки надежности микроэлектроники в условиях реальной эксплуатации, где на приборы постоянно воздействуют электромагнитные помехи. Оно позволяет выявить слабые места в конструкции микросхем, обеспечить их совместимость друг с другом и создать на этой основе конкурентоспособную отечественную электронику для авиации, космоса, промышленности и оборонной техники.
Разработка ученых является частью большого проекта по созданию систем автоматизированного проектирования антенных систем и СВЧ-устройств. САПР — это программы, с помощью которых инженеры и проектировщики создают, анализируют и дорабатывают свои проекты. Сейчас в России практически нет собственных подобных систем.
По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией «Безопасность и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств» ТУСУРа Тальгата Газизова, результаты проекта позволят в будущем создать две САПР — одну для СВЧ-интегральных схем, другую — для антенных систем и СВЧ-устройств. Основная цель проекта — создание на базе ТУСУРа Центра САПР и Центра ЭМС, куда войдут все наработки исследователей вуза как в аппаратной части, так и в области программного обеспечения.