На Дону утром 22 мая объявили отбой беспилотной опасности

Уведомление поступило жителям от РСЧС.

Утром 22 мая, в 07:20, в Ростовской области отменили режим беспилотной опасности — об этом жителей оповестила система РСЧС.

Накануне вечером на мобильные телефоны жителей региона поступили SMS‑сообщения с экстренными рекомендациями. Граждан просили срочно покинуть улицы, найти укрытие — спуститься в подвал, подземный паркинг или другое защищённое помещение, держаться подальше от окон.

Предупреждение действовало на всей территории области в течение ночи. Благодаря оперативным мерам и чёткому взаимодействию служб удалось обеспечить безопасность населения.