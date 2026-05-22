На Дону утром 22 мая объявили отбой беспилотной опасности

Утром 22 мая, в 07:20, в Ростовской области отменили режим беспилотной опасности — об этом жителей оповестила система РСЧС.
Накануне вечером на мобильные телефоны жителей региона поступили SMS‑сообщения с экстренными рекомендациями. Граждан просили срочно покинуть улицы, найти укрытие — спуститься в подвал, подземный паркинг или другое защищённое помещение, держаться подальше от окон.
Предупреждение действовало на всей территории области в течение ночи. Благодаря оперативным мерам и чёткому взаимодействию служб удалось обеспечить безопасность населения.