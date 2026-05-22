На реке Кеть в Красноярском крае вода в 4 см от опасной отметки

Гидрологическая обстановка в Красноярском крае остаётся напряжённой. На реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды составляет 881 сантиметр — до опасной отметки осталось всего 4 сантиметра.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, в Красноярске сохраняется превышение неблагоприятной отметки на Енисее — 290 см.
Вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (Красный Завод), Кети (Лосиноборское), Муре (Ирба), Сыме (посёлок Сым), Подкаменной Тунгуске (Чемдальск, Ванавара) и Вельмо (посёлок Вельмо 2-е).
Всего подтоплены 3 дачных дома, 148 приусадебных участков и 12 участков дорог.
Ранее мы сообщали, что Красноярская ГЭС уменьшит сброс воды с 22 мая после паводков.
