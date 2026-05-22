Через Казань по маршруту «Три столицы» РЖД запустят новый турпоезд

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют расширить сеть туристических маршрутов на 2027 год. В графике появится новый маршрут, который пройдет через Казань, а также иные другие города России.
Согласно пресс-службе холдинга, в 2027 году и первом квартале 2028 года будут запущены 11 новых туристических маршрутов. Это позволит охватить 54 субъекта России. Общее количество туристических поездов увеличится до 131.
С 2027 года в список маршрутов войдут Удмуртия (Ижевск) и Тверская область (Ржев, Торжок, Калязин). Также будут добавлены такие населенные пункты, как Шуя, Щекино и Углич. Один из новых маршрутов, который пройдет через столицу Татарстана, будет называться «Три столицы» и соединит Москву, Казань и Ижевск.
Казань уже показала себя как популярное направление для путешествий по России. По итогам 2025 года столица республики заняла третье место среди самых востребованных городов для поездок.
