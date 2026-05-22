Генеральный план Городецкого округа планируют утвердить до конца года

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Дарья Шунаева сообщила на форуме по недвижимости, что работу над генеральным планом Городецкого округа рассчитывают завершить до конца года, в идеале — в третьем квартале. Об этом сообщили в НИА «Нижний Новгород».
Разработка документа пришлась на переходный период: после подготовки Генплана вступили в силу новые федеральные правила оборота земель сельхозназначения, затронувшие и Нижегородскую область. Они предусматривают более жёсткий контроль за использованием таких участков и их переводом в другие категории.
Из‑за изменений проект пришлось дорабатывать и заново формировать обосновывающие материалы для согласования с Минэкономразвития РФ и Минсельхозом. Сейчас Генплан прошёл общественное обсуждение (публичные слушания уже состоялись) и находится на рассмотрении федеральных структур. Важно уточнить, что он также параллельно согласовывается с федеральными ведомствами.
По законодательству процедура рассмотрения занимает около месяца. После получения замечаний региональные власти проведут согласительное совещание с федеральными органами — это может повлечь дополнительные корректировки.
Несмотря на дополнительные этапы согласования, в Минграде Нижегородской области сохраняют планы утвердить Генплан Городецкого округа до конца года.
