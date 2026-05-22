Суд вернул в федеральную собственность землю в популярном месте отдыха под Красноярском

По иску прокуратуры Красноярского края в федеральную собственность возвращено 5 га земли у Есауловской петли.
Установлено, что в 2016 году администрация Бархатовского сельсовета передала в аренду участок в непосредственной близости от берега реки Есауловка. Позже арендатор оформил право собственности на якобы расположенную на нем трансформаторную подстанцию площадью 25 кв. м. и, сославшись на это, выкупил весь участок по льготной цене — всего за 15% от кадастровой стоимости.
«Прокурорская проверка показала, что никаких объектов недвижимости на участке фактически не имелось, право собственности на подстанцию оказалось зарегистрированным на основании подложных документов, а сам участок к тому же пересекал береговую полосу реки, то есть относился к федеральной собственности, распоряжаться которой местные власти не имели права. Особенно выразительной в этой схеме выглядела и соразмерность: почти 50 тыс. кв м земли под объект в 25 квадратов. Иными словами, на каждый квадратный метр призрачной подстанции приходилось столько земли, будто речь шла не о техническом строении, а как минимум о стратегическом центре управления ландшафтом», — рассказали в надзорном ведомстве.
Суд удовлетворил иск об истребовании участка из чужого незаконного владения — в итоге живописный изгиб берега вблизи Есауловской петли возвращен в федеральную собственность.
А приобретателя участка признали виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.