На Западе сбитие украинского дрона над Эстонией назвали сигналом для Киева

Сбитие войсками НАТО украинского беспилотника над территорией Эстонии, нацеленного на Россию, стало значимым сигналом для Киева о недопустимости использования воздушного пространства стран альянса для проведения операций против Москвы. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
«Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», — отмечается в публикации.
Автор материала также указывает, что произошедшее подтверждает ранее озвученные Россией заявления об использовании Украиной гражданских судов в акватории Балтийского моря для организации атак на Санкт-Петербург и прилегающие районы.
Напомним, после инцидента с БПЛА над Эстонией министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обратился к украинским властям с требованием точнее определять цели. Главе военного ведомства Украины Михаилу Федорову пришлось приносить извинения за залетевший на эстонскую территорию дрон.