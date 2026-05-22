Шесть нарушений охоты выявлено в Хабаровском крае

Сотрудники госохотнадзора Хабаровского края отчитались о результатах работы за период с 15 по 21 мая, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За указанный период проведено 11 рейдов в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях краевого значения. В ходе мероприятий проверено 50 граждан и 79 единиц транспорта.
По итогам проверок выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства в Верхнебуреинском и имени Полины Осипенко муниципальных районах. По всем фактам составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, изъята 1 единица огнестрельного охотничьего оружия.
КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» напоминает: если вы стали свидетелем незаконной охоты, необходимо незамедлительно сообщить об этом.
