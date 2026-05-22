Клумбы Хабаровска украсят цветы из теплиц лесного хозяйства

Хабаровское специализированное лесное хозяйство расширило список выращиваемых культур. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», помимо своей основной деятельности — подготовки зеленого материала для восстановления лесов, специалисты учреждения приступили к выращиванию цветущих растений, которые затем будут использоваться для озеленения региона.
Для проведения работ по лесовосстановлению «Хабспецхоз» заложил в марте около 1,5 тонны семян сосны корейской. В течение всего теплого сезона сеянцы будут набирать рост в 15 теплицах. В октябре их состояние оценят специалисты и направят на «постоянное место жительства» — на участки вырубок и гари. Также учреждение выращивает в двух теплицах березу каменную и в 11 — саженцы сосны двухлетней.
— По поручению губернатора региона Дмитрия Демешина Хабаровское специализированное лесное хозяйство приступило к выращиванию цветущих деревьев, кустарников и цветов, которые должны украсить общественные пространства Хабаровска и других населенных пунктов края, — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
В цветочных теплицах выращивают 12 видов цветочной рассады — всего около 10 тысяч растений. На следующей неделе первая партия цветов «переедет» на городские клумбы. Также на территории учреждения прижился и уже расцвел миндаль трехлопастной — в прошлом году работники высадили около 100 экземпляров этого растения.