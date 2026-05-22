Клумбы Хабаровска украсят цветы из теплиц лесного хозяйства

Для проведения работ по лесовосстановлению «Хабспецхоз» заложил в марте около 1,5 тонны семян сосны корейской. В течение всего теплого сезона сеянцы будут набирать рост в 15 теплицах. В октябре их состояние оценят специалисты и направят на «постоянное место жительства» — на участки вырубок и гари. Также учреждение выращивает в двух теплицах березу каменную и в 11 — саженцы сосны двухлетней.