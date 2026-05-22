На юге Москвы реконструируют линии электропередачи

В Южном административном округе утвердили проект планировки территории для реконструкции кабельно-воздушных линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках утвержденного проекта планировки территории в районах Даниловский и Нагатино-Садовники проведут комплексную реконструкцию электросетей. На участке площадью 5,35 гектара модернизируют кабельно-воздушные линии общей протяженностью 2,8 километра. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей, социальных объектов и инфраструктуры. Город получит современную, эффективную и безопасную энергосистему, соответствующую темпам развития столицы», — рассказал Владимир Ефимов.
Работы выполнит компания «Россети Московский регион». Специалисты заменят кабели напряжением 110 киловольт на более современные, с улучшенными характеристиками.
«Мы создаем инфраструктуру, которая соответствует современным требованиям, обеспечивает надежное энергоснабжение растущего города и повышает качество жизни москвичей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он добавил, что проектом планировки предусмотрено благоустройство территории после завершения строительно-монтажных работ. Специалисты также займутся восстановлением почвенно-растительного слоя.