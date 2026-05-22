Стали известны парковочные зоны, где нижегородцы чаще всего не платят за место

57,4 тысячи автомобилистов получили штрафы за неоплату парковок в Нижнем Новгороде с начала 2026 года. Их общая сумма составила 96,4 млн рублей, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте административно-технического и муниципального контроля администрации города.
Из общей суммы нижегородцы уже оплатили штрафы на 71 млн рублей.
При этом чаще всего автомобилисты не оплачивают парковки на улицах Большая Печерская, Бекетова и Верхневолжской набережной.
Как стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы Нижнего Новгорода по муниципальному имуществу, в 2025 году «был перевыполнен план за неоплату парковки» и за счет эвакуации нарушителей. Депутаты предложили публиковать суммы выданных штрафов, чтобы приучить автомобилистов платить за парковочные места.
Напомним, что сейчас в Нижнем Новгороде действует 110 платных парковочных зон (на 81 участке города). Ими активно пользуются как местные жители, так и гости города. Как подчеркнули в департаменте, введение платных парковок позволило снизить нагрузку на улично-дорожную сеть и количество нарушений ПДД.
