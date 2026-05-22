Наставник белорусской футбольной сборной стал лучшим тренером мира

Главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером мира, сообщили в Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ).
В 2025 году белорусская команда под руководством Альварадо стала серебряным призером чемпионата мира, а также завоевала бронзовые медали Евролиги. Испанец возглавляет сборную Беларуси с июля 2017 года.
Заслуги тренера были признаны на гала-вечере «Звезды пляжного футбола — 2025», который состоялся в Испании, где проходит первый этап Евролиги.
