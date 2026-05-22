В Хабаровске арестовали 19-летнего парня, который зарезал знакомого на даче

Нападавший не остался ждать полицию и покинул дом, однако скрыться ему не дали.

Индустриальный районный суд Хабаровска отправил под стражу 19-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

По версии следствия, всё случилось 19 мая. Подозреваемый пришёл к знакомому в дачный дом, и между ними вспыхнул конфликт. Ссора быстро переросла в драку, а закончилась смертельными ударами ножа в живот. Раненый скончался на месте.

Нападавший не остался ждать полицию и покинул дом. Однако скрыться ему не дали — вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании самой строгой меры пресечения, и суд согласился с доводами надзорного ведомства. Молодому человеку вменяют часть 1 статьи 105 УК РФ. Сейчас он находится за решёткой, и ближайшие месяцы он проведёт в следственном изоляторе.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Следствию предстоит восстановить полную картину произошедшего и выяснить, что именно послужило причиной роковой ссоры между знакомыми.