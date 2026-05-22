История многодетной мамы: «многорукая мама», принятие и помощь другим женщинам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ирине 34 года. У нее трое детей — десятилетняя Алисия, восьмилетний Станислав и младший сын, которому скоро исполнится четыре. Свою жизнь она описывает просто и точно: «Я — многорукая мама». И за этим определением — не только забота о детях, но и карьера, и помощь другим женщинам, и глубокая личная история. Когда Ирина впервые стала мамой, ее опыт оказался непростым. Дочь родилась путем кесарева сечения, и, казалось бы, радость материнства должна была заполнить все пространство. Но одна фраза, брошенная подругой, — «Не рожала сама, значит, не мать» — надолго оставила травмирующий след. Ей было трудно принять собственного ребенка. Но именно этот болезненный момент стал точкой поворота. Она начала искать ответы — читать, изучать, разбираться в теме родов. Постепенно интерес перерос в осознанный путь. Ирина углубилась в тему естественных родов, стала понимать, как работает тело женщины, и почему вмешательства не всегда необходимы. Со временем в ней сформировалась новая цель — помогать другим женщинам. Не учить «как правильно», а объяснять, поддерживать, давать уверенность. Ирина не отрицает медицину, наоборот, она подчеркивает, что вмешательства важны, когда действительно нужны. Но считает, что в большинстве случаев женское тело способно справиться самостоятельно, если ему не мешать. Вторые роды она провела в роддоме, стремясь родить естественно. Но процесс затянулся, и врачи вмешались. Этот опыт лишь укрепил ее желание разобраться еще глубже. К третьим родам Ирина подошла уже подготовленной. Она прошла обучение в Центре семьи «Традиция», изучила практики и решилась на домашние роды. Это был долгий процесс — 19 часов. Но в нем не было страха. Рядом были муж и сестра, знакомая обстановка, чувство безопасности. Ребенок родился спокойно, без лишнего вмешательства. Сегодня Ирина делится своим опытом с другими женщинами. Она помогает им понять: роды — это не только медицинский процесс, но и глубокий личный путь. И самое важное в нем — доверие к себе и к своему телу.