Первые бананы, собранные в Сочи, отправили на экспертизу

СОЧИ, 22 мая — РИА Новости. Первые бананы, собранные накануне в экспериментальной теплице в Сочи в состоянии «технической зрелости», отправлены на экспертизу с целью определить, содержатся ли в них полезные вещества, сообщил РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший.
Он отметил, что в состоянии «технической зрелости» бананы идеальны для транспортировки: их собирают за границей перед тем, как отправить в Россию, например, из Эквадора.
«Мы в среду срезали бананы в состоянии “технической зрелости” и отправили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава плодов, узнают содержание полезных веществ», — сказал Андрей Платонов-младший.
Он добавил, что бананы проверят сначала на ранней стадии созревания и позже — когда они поспеют.
«Мы также закупили бананы в магазинах для экспертизы и сейчас ждем результата, чтобы сравнить, какого качества наши бананы», — рассказал агентству глава крестьянского (фермерского) хозяйства «100 гектар».
Другой срез бананов из Сочи, как уточнил Андрей Платонов-младший, был заложен на дозревание по специальной технологии, которую обычно применяют при дальней транспортировке экзотического фрукта.