Ведущий программы «Умники и умницы» рассказал о залоге успешной сдачи ЕГЭ

Чтобы успешно сдать ЕГЭ и поступить в университет, следует тренироваться решать экзаменационные задания, рассказал Радио РБК писатель, ведущий программы «Умницы и умники», заведующий кафедры мировой литературы и культуры МГИМО Юрий Вяземский.
«Я бы тренировался, конечно решать ЕГЭ», — поделился он и добавил, что «почти уверен, что написал бы его плохо».
По мнению телеведущего, при подготовке нужно определить в себе два вектора. Первый — «где ты талантливее всего», а второй — «что тебе интереснее всего». При этом, по его словам, часто талантливые люди «занимаются не своим делом», а талантливые дети «не всегда успешны на экзаменах».
21 мая в прямом эфире Радио РБК на ваши вопросы о школьных экзаменах 2026 года ответил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Выпускникам на экзаменах нужны везение и смекалка, но, напомнил Вяземский, «везение тренирует нас, а не мы его». «Не надо упускать, когда тебе везет. Потому что очень часто тебе дается шанс, а ты мимо него проходишь», — сказал профессор.
Говоря о стратегии победы в телепрограмме «Умницы и умники», которую он ведет, Вяземский отметил важность подготовки. «Надо много считать, надо готовиться, надо много соображать. В том числе соображать, какие вопросы может задать Вяземский. Те, которые соображают, как бороться со мной — они понимают, что самый главный их враг — это я со своими вопросами», — рассказал он.
Тот же принцип, уверен он, применим и к госэкзаменам: «В принципе, так же и к ЕГЭ можно готовиться. Ожидая, какой вопрос может появиться в ЕГЭ». Главный враг выпускника на экзамене, пошутил Вяземский, — «те, которые его составляют».
В рамках проекта «Как поступить» на Радио РБК ректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимир Шевченко советовал уделять больше внимания подготовке к ЕГЭ, но отмечал, что «важно не перегореть». По его мнению, к госэкзаменам нужно подходить «в максимальной собранности, в максимальной форме».
